Representantes do Comitê MigraRe de Americana – Comitê Gestor Intersetorial de Atenção e Promoção aos Direitos Humanos de Imigrantes, Migrantes e Refugiados discutiram, nesta sexta-feira (5), a “Troca experiências de políticas públicas municipais de atendimento ao imigrante e de atenção às vítimas do trabalho escravo: São Paulo – Campinas – Americana”, abordado durante oficina realizada pelo Instituto Trabalho decente (ITD), na sede da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor da Prefeitura Municipal de Campinas. O evento contou com palestra ministrada pelo coordenador de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, Bryan Zelmar Sempertegui Rodas.

A atividade visou dar continuação ao processo formativo iniciado com as oficinas “Transversalidade e integração das políticas públicas: Estratégia de promoção do trabalho decente para imigrantes e outros grupos vulneráveis”, realizadas em Campinas e em Americana.

“Na oportunidade, Americana apresentou alguns dados quantitativos já identificados sobre a população migrante e sobre a estratégia do município para o envolvimento das diferentes políticas públicas na discussão e articulação de ações transversais, criando o Programa Municipal e Comitê MigraRe”, explicou a responsável pelo Departamento de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Alcimara Batalhão.