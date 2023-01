Americana ‘ataca’ rua Limeira e mais

As obras para a implantação de praça, rotatória e duplicação da rua Limeira

com a avenida de Cillo, no Jardim São José, estão avançando, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

Já foram executadas a abertura do acesso que irá ampliar a via, construídas guias e sarjetas e a base para a pavimentação. Na praça, já foi instalada a parte elétrica e o gramado está em andamento.

As melhorias vão proporcionar mais agilidade e segurança no trânsito, promover a mobilidade urbana no município e melhorias aos moradores dos bairros Terramérica I, II e III, São José, facilitando o acesso a várias avenidas, como Gioconda Cibin, Iacanga e Cillos.

“É uma região que está crescendo muito rapidamente, com a construção de vários edifícios e casas. A duplicação da rua Limeira, a implantação da rotatória e da praça vão promover o desenvolvimento daquela importante região da cidade, levando infraestrutura para toda a população, uma das prioridades do governo Chico Sardelli”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As obras, que também estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Meio Ambiente, são executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem.

Obras de pavimentação chegam à rua Letícia Cia Boer

A Prefeitura de Americana iniciou as obras para a pavimentação asfáltica da rua Letícia Cia Boer, na região do bairro Bertini. As máquinas estão fazendo a limpeza e regularização da via para ser aplicado o asfalto.

Outras vias também vão receber a pavimentação, como trechos da avenida do córrego Santa Angélica, entre a avenida Bandeirantes até a rua Maranhão, e a rua Afonso Pansan, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“Estamos iniciando os serviços na rua Letícia Cia Boer e outras frentes de pavimentação estão no Recanto Jatobá, Chácara Lucilia, na região da Praia dos Namorados. É um trabalho que está avançando na cidade, juntamente com as obras de recapeamento asfáltico, para atender as demandas da população, promover a infraestrutura e o desenvolvimento nos bairros, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

No Recanto Jatobá e na Chácara Lucília, região da Praia dos Namorados, a prefeitura está pavimentando as ruas Narciso Faggion, Agostinho Pilotto, Artur Vaz de Lima, Wilton Rosa e João Cibin.

O investimento é de R$5.564.490,85, por meio de crédito do Desenvolve-SP.

