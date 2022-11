A Prefeitura de Americana e o Instituto Biológico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento vão realizar nesta quinta-feira (17) a aplicação de um agente de controle biológico em combate ao carrapato-estrela nas áreas de risco do município.

A aplicação tem como objetivo a diminuição e controle da população do parasita e será executada em duas etapas, sendo a primeira na colocação de armadilha de monitoramento da população de carrapatos e suas diferentes fases de desenvolvimento e a segunda com pulverização com a aplicação dos fungos entomopatogênicos.

De acordo com o cronograma elaborado pela Prefeitura Municipal as áreas de risco que serão aplicadas os produtos doados pela Toyobo do Brasil, serão a Praia dos Namorados, Ribeirão Quilombo, Praia Azul, Lagoa do Piva e Lagoa do Bairro Beringela.

“Essa ação é muito importante por ser uma tecnologia inovadora que trata de um produto que, embora tenha ação inseticida e acaricida, não é químico, mas sim biológico composto por um microrganismo já existente na natureza que é extremamente seguro do ponto de vista ambiental, não apresentando nenhum risco a população ou ao ambiente”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.