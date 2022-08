No próximo domingo, 14 de agosto, é comemorado o Dia do Controle da Poluição Industrial, e a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana destaca a importância da reflexão sobre a atual situação de nosso planeta e as formas de produção, pensando em formas e métodos que minimizem os impactos causados pelas indústrias.

Entende-se por poluição a deterioração das condições ambientais que podem alcançar o ar, a água, o solo e o ambiente visual. Uma das fontes de poluição geradas pelos humanos são as indústrias.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil a principal atividade industrial poluente é a dispersão de gases nocivos, ato que contribui com o agravamento do efeito estufa e com as mudanças climáticas. Sabendo das consequências do aumento das indústrias nacionais e a dispersão de gases nos grandes centros urbanos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, responsável pela realização de estudos para a criação de parâmetros e normas a serem seguidas, criou o Programa Nacional de Controle da Poluição no Ar – PRONAR. O programa tem como objetivo focar na qualidade do ar através de monitoramentos, controles de emissão, entre outras ações.

Além do PRONAR, a Política Nacional do Meio Ambiente também possui papel fundamental no controle da poluição industrial, já que através dela foram estabelecidos meios de recuperação, melhoria e preservação para qualidade ambiental. Um desses meios é o licenciamento ambiental, instituído como forma de controle prévio de atividades potencialmente poluidoras de forma a alinhá-las econômica e ambientalmente, com objetivo de manter um equilíbrio ecológico.

A saúde e o bem-estar estão diretamente relacionados com a qualidade do meio ambiente, isto é, com suas condições físicas, químicas e biológicas, e a partir do momento que há um desequilíbrio todo o meio sofre as consequências. Sabendo disso, o Dia do Combate à Poluição Industrial é uma forma de resgatar os debates e manter o foco em atividades e ações que preservem o meio ambiente, mantendo sua qualidade e proporcionando bem-estar e qualidade de vida para a população.

A abordagem do tema tem relação com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

● Objetivo 3: Saúde e Bem-Estar

● Objetivo 13: Ação Contra a Mudança Climática Global do Clima

