A rua Aracajú, na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima, recebeu o novo sistema da operação tapa-buraco, nesta quarta-feira (5). O serviço começou no dia 29 de setembro, com melhorias nas ruas João Pessoa esquina com a rua Fortaleza, e Fortaleza esquina com rua Teresina. Posteriormente, será executado na rua Teresina, segundo o cronograma de trabalho.

O investimento no novo sistema vai proporcionar uma produção média mensal de 800 toneladas de asfalto para serviços em todo o município.

As obras são executadas com caminhões caçamba térmica e basculante, fresadora, pá carregadeira e rolo compactador para a conservação de pavimentos viários, com a aplicação de asfalto e cola.

O mini recape fará a reconstrução do asfalto, intensificando o trabalho de recuperação das vias na cidade, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.