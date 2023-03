Americana agora com radiografia panorâmica na rede básica de saúde

O setor de saúde bucal da rede municipal de Americana passou a oferecer radiografia panorâmica, exame complementar que auxilia no diagnóstico nos procedimentos gerais.

De acordo com o setor, a partir de agora, todos os dentistas da rede básica poderão solicitar o exame de Raio-X panorâmico quando houver indicação para exodontia de terceiros molares, exodontia de dentes diversos, avaliação de dente incluso, extração múltipla, entre outros casos patológicos.

A radiografia panorâmica será realizada na Meta Radiologia, somente com o encaminhamento do dentista das unidades de saúde e sem qualquer custo aos pacientes.

“Isto representa um grande avanço para o serviço de saúde bucal do município, pois com a oferta do exame, os dentistas da rede básica poderão otimizar o tratamento ao paciente, o que também dará mais segurança em diversos procedimentos odontológicos”, comemorou a coordenadora do setor de saúde bucal, Claudia Borelli.