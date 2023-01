Americana vai adotar 30h na enfermagem, anuncia Chico

Pref Americana responde demanda da categoria

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta quinta-feira (19), o início da carga horária de 30 horas semanais para profissionais de enfermagem. O Decreto Municipal 13.035/2022, que foi assinado em agosto do ano passado, indica que os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, preenchidos por meio de concurso público, passam a ter essa nova jornada de trabalho a partir de 21 de janeiro. A carga horária de 30 horas está prevista na Lei Municipal 5.627, de março de 2014, mas não havia sido regulamentada para ser colocada em prática. A implantação da nova jornada era uma demanda da categoria, que participou de reuniões com a atual gestão municipal, no ano passado, juntamente com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, quando foi assumido o compromisso cumprido agora.

“Este é um momento muito importante, pois estamos conseguindo atender uma solicitação antiga desses 327 profissionais que atualmente atuam na área de enfermagem em nosso município e que terão agora essa nova jornada de trabalho”, afirmou Chico. “Estou muito feliz por encerrar essa longa espera da categoria e porque tudo aconteceu por meio do diálogo e com planejamento, sendo mais uma realização pela Saúde da nossa cidade, que certamente vai refletir no atendimento cada vez melhor à população”, completou.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou a importância dessa conquista para a enfermagem. “Foram anos e anos esperando e finalmente o pessoal da enfermagem terá a carga horária de 30 horas. Uma categoria que foi fundamental para enfrentarmos a pandemia, que mostrou toda sua força e dedicação, tem agora essa importante conquista”, avaliou.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, explicou que a redução da carga horária de trabalho dos profissionais não altera o horário de atendimento ao público. “Todas as nossas unidades de saúde e o Hospital Municipal seguem com os mesmos horários de atendimento ao público e equipes completas por meio de escala. A Saúde de Americana terá um grande avanço com essa mudança, já que a redução resulta em melhores condições de trabalho e isso reflete na melhora no atendimento da população”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Cras Mathiensen realiza oficina sobre qualidade de vida

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila Mathiensen em Americana retomou as atividades coletivas nesta quarta-feira (18) e realizou uma oficina com o tema “Qualidade de vida”, em alusão à campanha Janeiro Branco, de prevenção das doenças mentais.

Os participantes tiveram a oportunidade de fortalecer a convivência comunitária e a troca de experiências nos seguintes eixos: saúde, lazer, trabalho e renda.

A psicóloga Fernanda Milanez ministrou a oficina para os usuários do Cras: “Abordamos um pouco sobre relacionamentos, saúde, lazer e aspecto financeiro. Apresentamos também os programas e benefícios do Cras e fizemos uma atividade para refletir e pensar em estratégias para melhorar a qualidade de vida de cada um”, disse.

A campanha Janeiro Branco foi criada em 2014 por psicólogos de Uberlândia (MG). Em nível nacional, a campanha de 2023 tem como tema “A vida pede equilíbrio!”.

O Cras é vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e atende famílias residentes nos bairros de Americana Cidade Jardim, Jardim Alvorada, Jardim das Flores, Jardim dos Lírios, Jardim Primavera, São José, Parque Novo Mundo, Nilsen Ville, Residencial Lilases, Cachoeira, Filipada, Fazenda Cillos, Vila Vitória, Recanto, Terramérica, Fazenda Jacyra, São José, Thelja, Jardim das Flores e Primavera.

O CRAS Mathiensen fica na Rua Pica-Pau, nº 85. Informações pelo telefone 3407-2770.

