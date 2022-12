Nesta quinta-feira (1/12), a partir das 20h, será realizada a abertura da programação “EnCantos e Luzes de Natal”, na Estação Cultural, área central da cidade. O evento contará com o lançamento do Presépio, elaborado pelo artista plástico e servidor municipal Dionísio Chiaranda, o Nisius, e apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Americana. O prefeito Chico Sardelli vai abrir a programação, juntamente com a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria. O evento é aberto ao público.

O artista plástico Nisius explica o processo de criação e montagem do Presépio, classificado por ele como “híbrido”. “O presépio é uma tradição da minha família desde 1940, representa o nascimento do menino Jesus, despertando o amor e a devoção. Em 2004, o Paço Municipal, por meio do secretário de Administração Carlos Fonseca, in memoriam, iniciou a composição de um presépio e, com o tempo, começamos a trabalhar para termos uma representatividade maior em termos de acrescentar mais peças, o que foi feito até 2007, inclusive com peças da família, e estamos retomando esta tradição em 2022, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, gestão do prefeito Chico Sardelli. Com uma montagem híbrida, misturamos e elaboramos os elementos, acrescentando São Francisco de Assis, criador do presépio no ano de 1.223 com o intuito de promover a alegria”, explicou o artista, que é licenciado em artes visuais, restaurador, escultor e entalhador.

Durante todo o mês de dezembro, haverá uma programação especial para a população, com diversos eventos na Praça Comendador Müller, Calçadão e Welcome Center. A maioria dos eventos acontecerá na Praça Comendador Müller, no Centro, onde serão utilizados dois espaços para as apresentações (palco 1 e 2).

Confira a programação:

No dia 7 (quarta-feira), às 19h30, haverá o lançamento da Iluminação de Natal, na Praça Comendador Müller, com Abertura do Horário Especial do Comércio – Cantata com Orquestra de Alunos da Escola de Música Heitor Villa-Lobos, Coro Acadêmico, Corda Coral de Americana e Coro Vozes Especiais, formado por crianças, e Casinha do Papai Noel da ACIA – Associação Comercial e Industrial.

Dia 8 (quinta-feira) – às 8h30 – Em clima de confraternização, receptivo musical aos trabalhadores do comércio da região central.

Dia 13 (terça-feira) – às 20h, a Banda Municipal de Americana participa da Cantata de Natal, no Welcome Center, realizada pelo Grupo O Liberal.

Dia 14 (quarta-feira) – às 19h30 – Orquestra Sinfônica de Americana, com Valsas e repertório de Natal, Coro Vozes Especiais e Presépio Vivo, na Praça Comendador Müller.

Dia 15 (quinta-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal no Calçadão da rua Vieira Bueno;

Dia 16 (sexta-feira) – às 19h30 – Serenata de Natal – Presépio Vivo e Corais no Calçadão, ruas Fernando Camargo com Trinta de Julho;

Dia 19 (segunda-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Marcial do SENAI de Americana e “Coro Vozes Especiais”, na Praça Comendador Müller.

Dia 20 (terça-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal de Americana e Grupo Vocal Musipaz, Praça Comendador Müller (palco 1).

Palco 2 (Praça Comendador Müller) – Vado Negri MPB – Participação Especial do Músico Valterci “Hulkinho”.

Dia 21 (quarta-feira) – às 19h30 – “Gran finale” – Cantata de Natal com Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, Corais, Presépio Vivo e entrega da premiação do Concurso de Decoração de Natal, Praça Comendador Müller.

Palco 2 – Banda Jazzaldina Pop Jazz.