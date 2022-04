A Secretaria de Esportes de Americana está com inscrições abertas para equipes que querem participar do Campeonato de Futebol Amador Gigantinho e Gigantão. Os interessados têm até o dia 25 de abril para efetuar o cadastro no site oficial da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Para o Gigantão, as categorias são livres, e podem se inscrever equipes compostas por pessoas a partir dos 17 anos. Já o Gigantinho foi dividido em cinco categorias: sub-8, sub-10, sub-12, sub-15 e sub-18.

“A promoção do esporte amador é uma das premissas da administração do prefeito Chico Sardelli. A determinação é para que a Secretaria de Esportes realize jogos e competições que envolvam a comunidade e ofereçam opções de lazer para toda a família”, salientou a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

A categoria sub-8 inclui crianças nascidas em 2014, 2015 e 2016; a sub-10, nascidas em 2012 e 2013; a sub-12, nascidas em 2010 e 2011; a sub-15, adolescentes nascidos em 2007, 2008 e 2009; e a sub-18, nascidos em 2004, 2005 e 2006.

O início das competições ainda não está definido, mas a expectativa da Secretaria de Esportes é de que ocorra ainda em maio.