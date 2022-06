Começa nesta sexta-feira (1º) o período de inscrições para as entidades interessadas em participar do Desfile de 7 de Setembro, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. As inscrições poderão ser feitas no site da Prefeitura, americana.sp.gov.br , até o dia 1º de agosto.

O Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil, no dia 07 de Setembro, sairá do CCL – Centro de Cultura e Lazer, à Av. Brasil, n°1293, com início às 9h, segundo o decreto nº 12.997/2022, publicado no Diário Oficial, que regulamenta a atividade.

O desfile está aberto a toda sociedade civil organizada, incluindo escolas municipais, estaduais, particulares, sindicatos, associações, corporações militares e civis e demais entidades.

A ordem do desfile será definida pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo e a concentração deverá ocorrer no local, com meia hora de antecedência do horário estipulado para a entidade participante.

“O Desfile de 7 de Setembro é um evento que emociona a todos, estamos preparando cada detalhe com muito carinho e convido as entidades para participar do desfile e a população para prestigiá-lo”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.