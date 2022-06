A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana está com inscrições abertas para aulas de ballet clássico para crianças, oferecidas no Centro de Cultura e Lazer (CCL). A oficina é realizada em parceria com o Balé Dança Criança e destinada a pessoas com idades entre 3 e 12 anos. São 50 vagas disponíveis.

As aulas semanais acontecem nos períodos da manhã e da tarde, às terças, quintas ou sábados. “Eu trabalharia todo dia nesse projeto, pois o carinho, a cumplicidade e integração com as famílias é imensa! É algo que fala ao coração. Deus deve ter muito orgulho dessas pequenas guerreiras lutando tanto pelo talento que elas têm e precisam expressar, através da dança”, declarou Thaíssa Avancini, professora de balé e responsável pelas aulas.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, também demonstrou sua satisfação com o projeto. “Esta oficina foi iniciada em fevereiro e agora, está com reabertura de vagas. Temos muito orgulho em ver as crianças em contato com a arte, praticando a dança como forma de expressão de suas individualidades, e a Secretaria de Cultura e Turismo está aberta a novas iniciativas como esta”, garantiu.

Os interessados em participar da oficina podem fazer a inscrição pelo telefone (19) 3408-4800. O CCL está localizado à Avenida Brasil, 1293, Parque Residencial Nardini.