A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta sexta-feira (14) que foi registrado um óbito causado pela Covid-19. Apesar do óbito, o município voltou a registrar taxa zero de ocupação de leitos, tanto de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) quanto de enfermaria, destinados exclusivamente para pacientes com a doença.

O óbito registrado é de um homem, 76 anos, morador do bairro Jardim Santa Eliza. Ele era hipertenso, estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 6 de outubro.

Novos Positivos

A Vigilância informou que o sistema E-SUS continua com instabilidade em todo o estado de São Paulo, o que tem impossibilitado realizar a filtragem dos casos positivos e negativos.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 45.202 casos positivos, sendo 999 óbitos, 15 em isolamento domiciliar e 44.188 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 94.615 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos

Nesta sexta-feira (14), a taxa geral de ocupação de leitos nos hospitais do município para Covid-19 é zero para leitos com respiradores (de 18 no total, nenhum ocupado) e de zero para leitos sem respiradores (de 26 no total, nenhum ocupado).