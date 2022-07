No primeiro semestre de 2022, a Secretaria de Saúde de Americana realizou 9.838 consultas especializadas por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas). O maior volume foi durante mutirões aos sábados, em clínicas e consultórios particulares e também no Núcleo de Especialidades.

Desde janeiro, o município ofertou 13.683 consultas especializadas e registrou uma ausência de 28%, pois 3.845 pessoas deixaram de comparecer nos locais e horários agendados.

Os atendimentos continuam de acordo com a fila de espera, realizados de segunda à sexta-feira conforme agendamentos pelo setor de regulação.

Do total de consultas, 2.061 foram da área de cardiologia, 1.216 de neurologia, 904 de oftalmologia, 616 de endocrinologia, 362 de gastroenterologia, 328 de proctologia, 484 de pneumologia, 2.712 de dermatologia e 1.155 de urologia.

“É uma medida importante da gestão do prefeito Chico Sardelli, sempre preocupado em melhorar a saúde em nossa cidade. Agora, por meio do Cismetro, é possível agilizar ainda mais o atendimento à população”, declarou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.