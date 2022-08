Na terça-feira (23/08), Israel Alexandre (candidato a deputado estadual), acompanhado de seu pai, João Jorge de Souza, vereador em São Paulo, estiveram na Prefeitura de Americana conversando com o prefeito Chico Sardelli para tratar do andamento de recursos conquistados para a cidade, no valor total de R$ 7 milhões.

Esse valor é a soma de diversos recursos liberados para a cidade: reforma da Rodoviária (R$ 1,5 milhão) recurso conquistado junto com a vereadora Natália Camargo, a construção de um núcleo de especialidades ao lado da UNACON (R$ 2 milhões), melhorias para o Centro de Zoonoses (R$ 500 mil) também com a vereadora Natália Camargo, reformas nas praças dos bairros São Luiz, Cidade Jardim e Jardim São Paulo, sendo as duas últimas oriundas de demandas do vereador Fernando da Farmácia (R$ 300 mil para cada uma, totalizando R$ 900 mil), melhorias nos campos de futebol do Jardim América, São Manoel e Vila Amorim (R$ 200 mil para cada um, totalizando R$ 600 mil) e mais (R$ 1,5 milhão) para reforma da praça de esportes do São Vito.

“Estou muito feliz por ajudar o Prefeito Chico e a minha cidade de Americana. Trabalhei ao lado do Governador Rodrigo Garcia, quando fui chefe de gabinete da Imprensa Oficial do Estado e o diálogo com o governador facilitou que eu pudesse interceder por recursos para a cidade”, comentou Israel Alexandre.

As verbas já estão todas no sistema da prefeitura e as visitas técnicas com o secretário de projetos Vinicius Zerbetto já se iniciaram. Os convênios serão assinados após o período eleitoral.