O presidente eleito puxou a fila, e agora corre risco de perder o mandato. Mas as mudanças principais de casa dos vereadores de Americana deve acontecer em 2023 (a depender das fusões partidárias) e em 2024 com a janela partidária. Três devem seguir o prefeito Chico Sardelli e deixar o PV, Brochi já deixou o PSDB e Nathália Camargo deve deixar o Avante para seguir a um grupo mais forte.

PV COM PT– A aliança nacional do PV com o PT deve fazer com que os vereador Thiago Martins, Léo da Padaria e Wagner Rovina busquem um novo rumo em 2024. A única possibilidade de eles ficarem na federação é um governo Lula primoroso (difícil neste 2023) e uma chapa dominada pelos verdes. Rovina foi alvo de nota de repúdio do PT no final de semana depois de ter apoiado os golpistas que pedem intervenção militar no Tiro de Guerra. Eles tendem a seguir para um partido da base do prefeito Chico Sardelli.

NANICOS FORA– Com mais de dez partidos sem representatividade na nova configuração nacional, a tendência para 2024 é que os candidatos se fixem nas legendas maiores. Em Americana, o União Brasil (PSL+DEM) deve ser o partido que mais vai receber novatos para a eleição de 2024. Em 2020, o DEM bateu na trave com Levi e o PSL elegeu somente o ex-tucano Marschelo Meche, que foi para o PL.

A vizinha Santa Bárbara d’Oeste apresenta ‘problemas’ semelhantes. Na cidade, a expectativa é que sete dos atuais vereadores mudem ‘de casa’ em 2023 ou 2024.