O prefeito Chico Sardelli assinou, nesta quarta-feira (29), um convênio com a Secretaria de Estado da Habitação para construção de 400 casas (unidades habitacionais de interesse social em Americana. O empreendimento de apartamentos será construído na região do Jardim da Balsa em uma área pertencente ao município.

O convênio foi intermediado pelo deputado federal Vanderlei Macris, que acompanhou o prefeito durante as assinaturas. Também estiveram na cerimônia o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto, o presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins e o vereador Lucas Leoncine.

O convênio pertence ao programa Casa Paulista e irá contemplar 400 famílias cadastradas no programa habitacional do município com renda total de até três salários mínimos, de acordo com os critérios do Estado, sendo que 30% será destinado a famílias com maior vulnerabilidade. Os apartamentos terão cerca de 50 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a conquista para a habitação do município. “Agradecemos ao deputado Macris e ao governador Rodrigo Garcia pelo olhar atento às necessidades de Americana. Esse convênio será muito importante para dar mais dignidade às famílias que aguardam na fila para conquistarem o sonho da casa própria”, ressaltou. “Estou muito feliz, mas quero mais, pois nossa população merece”, completou.

“Hoje foi um dia muito especial, quando tivemos a liberação de mais recursos para nossa cidade, principalmente na área de habitação, que era um pedido que o Chico havia me feito e conseguimos alcançar. Serão cerca de 400 novas famílias que realizarão o sonho da casa própria”, destacou o deputado federal Vanderlei Macris.

“É muito importante esse convênio, que vem de encontro com o governo humano do prefeito Chico e do vice Odir, que agora conseguirá atender às famílias da antiga faixa 1 e que lutam há anos para conseguir comprar sua moradia”, disse o secretário de Habitação de Americana, Luiz Cezaretto.