Um público de 730.356 pessoas participou dos 377 eventos e atividades culturais promovidos em 2022 pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), parceiros e apoiadores. O balanço das ações foi entregue ao prefeito Chico Sardelli e vice Odir Demarchi pela secretária da pasta Marcia Gonzaga Faria.

Do total de pessoas que participaram das atrações e eventos, 309.917 visitaram e apreciaram o Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana; 32.450 pessoas prestigiaram os espetáculos no Teatro Municipal “Lulu Benencase”; 7.509 foram ao teatro “Elis Regina”; 229.670 fizeram atividades no Jardim Botânico; 42.654 usuários foram à Biblioteca Pública; 1.643 compareceram ao Observatório Municipal de Americana (OMA); 5.532 à Casa do Conto; 5.171 à Estação Cultura; 180 ao Museu de Arte Contemporânea (MAC), 4.551 ao Centro de Cultura e Lazer (CCL), além de exposições e eventos das demais Unidades da Sectur.

O balanço também abrange 18 eventos promovidos em parceria com a Sectur, somando um público estimado de 60 mil pessoas e as contrapartidas da Lei Aldir Blanc, totalizando 41 eventos, com público estimado de 30 mil pessoas.

Ao todo, foram 246 eventos presenciais e 131 virtuais em 2022.

Em 2021, foram 349 eventos, sendo 36 presenciais e 313 virtuais, reunindo um público de 978 pessoas em eventos presenciais. O Parque Ecológico e o Jardim Botânico receberam um público de 299.479 pessoas no ano passado.

“As atividades da Cultura e Turismo retornaram com força e avançaram na cidade, movimentando todos os tipos de públicos. Vamos avançar, com os projetos culturais e de turismo, buscando promover e buscar incentivos para esta área tão importante”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Um ano repleto de atividades organizadas para promover a cultura após um período de restrições em função da Covid-19. Com a determinação, incentivo e apoio do prefeito Chico Sardelli, do vice Odir Demarchi, secretários, diretores, funcionários e parceiros, conseguimos atingir um número significativo de pessoas, num esforço para enaltecer e resgatar a arte”, disse a secretária Marcia.

A secretária também entregou ao prefeito e ao vice a revista elaborada para promover a captação de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nas empresas para o projeto de restauro da Casa de Cultura Hermann Müller, elaborado pela OES Engenharia e Construções Ltda.

“Foram feitos mil exemplares da revista para apresentar aos empresários o projeto, visando buscar a captação de recursos. Por meio do programa Proac ICMS, as empresas podem destinar parte de seus impostos estaduais para a execução das obras”, explicou a secretária de Cultura e Turismo de Americana.