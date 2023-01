A Secretaria de Educação de Americana convocou

nesta quinta-feira (12), 30 novos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado realizado em 2022 pela Prefeitura de Americana para a contratação de professores temporários. A lista completa com os nomes e respectivos cargos está publicada no Diário Oficial do município, disponível no link www.americana.sp.gov.br.

Todos os convocados atuarão como Professor de Educação Básica 1, na Educação Infantil. Os profissionais relacionados devem comparecer à sede da secretaria na próxima segunda-feira (16), às 8h30, para manifestar o interesse na contratação. A Secretaria de Educação de Americana está localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro.

A contratação de professores temporários visa suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências de profissionais efetivos para garantir o atendimento integral aos alunos da rede municipal de ensino. “Este ano vamos abrir 10 novas salas de aula na pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos, ampliando a capacidade de atendimento de 3.456 para 3.763 vagas. Estamos ampliando nossa rede e para isso, convocando novos profissionais que seguirão oferecendo uma educação de qualidade para as famílias de Americana”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Americana paga licença-prêmio a profissionais da Educação

A Prefeitura de Americana fará, em 25 de janeiro, o pagamento de licença-prêmio a 117 profissionais da Educação municipal, creditando R$ 1.820.426,72 aos educadores, atendidos em ordem cronológica, conforme a lista de espera dos processos protocolizados. O valor do benefício é referente aos protocolos feitos até fevereiro de 2022.

A licença-prêmio é concedida exclusivamente a servidor público admitido através de concurso público, após a prestação de cinco anos de trabalho, contínuos ou resultante da somatória de períodos alternados.

Os recursos para o crédito são, em grande parte, provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), composto por receita proveniente de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação.

Ao comentar o pagamento do benefício, o prefeito Chico Sardelli agradeceu os educadores por seu trabalho. “Avançar no pagamento da licença-prêmio é nossa obrigação e uma forma de reconhecimento aos nossos servidores. Em conjunto com as secretarias de Administração, de Fazenda e de Educação, temos feito todos os esforços para creditar aos profissionais o que lhes é de direito”, declarou.

“Sou muito grato ao prefeito Chico Sardelli por me permitir atuar na minha área e por seu carinho pela Educação em Americana. Sempre fizemos o debate de que é importante investir na estrutura física e na qualificação, mas é importante também a valorização profissional. O educador tem que ser remunerado à altura do trabalho que exerce, deve ter seus direitos garantidos e temos feito isso desde o primeiro dia de gestão”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Biblioteca Municipal apresenta a exposição “Memórias e Afeto”

A Biblioteca Municipal de Americana recebe, até o dia 24 de fevereiro, a exposição “Memórias e Afeto”, com trabalhos da artista visual Peace, que se expressa por meio do graffiti. Nessa série de trabalhos, Peace apresenta obras que têm como suporte madeiras que foram descartadas incorretamente. A entrada é gratuita.

Peace é o nome artístico de Laryssa Luiz, que também atua como arte educadora. “Minha trajetória na arte teve início em 2014, por meio do graffiti. Costumo dizer que tudo que venho construindo no âmbito artístico e na área da educação devo à cultura hip hop”, afirma a artista.

A exposição pode ser vista das 9 às 17 horas. A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Müller, no Centro.

Americana quer ser pioneira

A Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) divulgou o Calendário Inclusivo do mês de janeiro.