A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, convocou nesta quinta-feira (28) 26 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários. É a décima convocação de profissionais para reforço à rede municipal de ensino. A lista com os nomes e respectivos cargos foi publicada no Diário Oficial do município, disponível no link americana.sp.gov.br.

Foram convocados educadores para o cargo de Professor Educação Básica 2 – Ensino Fundamental: Ciências Físicas e Biológicas (1 vaga), Matemática (11 vagas) e Artes (3 vagas e 11 espera). Eles devem comparecer à sede da secretaria na próxima segunda-feira (1º), a partir das 8h30, para manifestarem o interesse na contratação. A Secretaria de Educação de Americana está localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro.

Os professores temporários vão substituir profissionais efetivos e suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências até a realização de concurso público, prevista para este ano. As escolas da rede municipal também ganharão o reforço do trabalho de psicólogos e assistentes sociais, a serem contratados através de concurso.

Já foram convocados profissionais aprovados para os cargos de Professor Educação Básica 1 – Ensino Fundamental, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – História, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – Inglês, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – Educação Física, Professor de Creche – Educação Infantil e Professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil.

“A entrada de professores temporários tem sido muito importante para a rede municipal de ensino, que ganha este reforço no cotidiano das escolas, promovendo ainda mais qualidade ao ensino oferecido às nossas crianças”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.