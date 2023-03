Americanenses. 16 medalhas na Copa Tietê de Karatê

Os karatecas de Americana seguem brilhando

pelos tatames das competições. No domingo (19), os atletas do Instituto Jr Dias, com apoio da Secretaria de Esportes de Americana, subiram 16 vezes ao pódio da 27ª Copa Tietê de Karatê, realizada no ginásio municipal Acácio Ferraz, em Tietê.

A tradicional competição, válida pela primeira etapa da ACAK (Associação Cooperativa das Academias de Karatê) 2023, contou com a participação de 386 atletas inscritos de 41 associações de 31 munícipios. Americana terminou a Copa Tietê conquistando quatro medalhas de ouro, três de prata e nove de bronze.

Marina Sofia Mathias Garcia, Jenyffer de Castro Joaquim, Miguel Santos Felix Ferreira, Laura dos Santos de Freitas, Nicolas de Brito, Davi Menezes, João Miguel de Souza, Rafael dos Santos Dellavalentina, Kael Andrade, Davi Rodrigues Ferreira, Gabriel Marinho, João Pedro Izidorio, Raíze Alves Innocêncio, Gabriel Bueno, Amanda Andrade e Marcos Vinicius De Carvalho foram os representantes da equipe do Instituto Jr Dias.

Confira os caratecas medalhistas do Karate:

Sênior feminino até 3°kyu

Raíze Alves Innocêncio

2° Lugar no Kata

Cadete feminino 2°kyu acima

Marina Sofia Garcia

3° Lugar no Kata

1° Lugar na Luta

Sub 12 masculino 2°kyu acima

João Miguel de Souza

3° Lugar na Luta

3° Lugar no Kata

Rafael dos Santos Dellavalentina

2° Lugar na Luta

1° Lugar no Kata

Júnior feminino 2° kyu acima

Jenyffer de Castro Joaquim

3° Lugar no Kata

3° Lugar na Luta

Sub 10 masculino até 6° e 5°kyu

Davi Menezes Marinho

2° Lugar na Luta

Sub 8 masculino 6° e 5° Kyu.

Kael Andrade

3° Lugar no Kata Absoluto

3° Lugar na Luta

Júnior masculino até 2° kyu e acima

João Pedro Izidorio da Silva

3° Lugar na Luta

Sênior masculino até 3°kyu

Marcos Vinícius de Carvalho

1° Lugar no Kata

Cadete feminino até 3°kyu

Laura Santos de Freitas

1° Lugar no Kata

3° Lugar na Luta

Obras avançam no Centro de Treinamento de Judô



As obras do Centro de Treinamento de Judô de Americana, localizado na Praça de Esportes Rubens Oscar Guelli, no bairro São Vito, estão aceleradas. Após a conclusão da fundação e da rede de água e esgoto, está em andamento a fase de alvenaria.

O Centro de Treinamento de Judô está sendo construído em um terreno cuja metragem total é de 759,35 m², com área de construção de 229,85 m².

Além da estrutura de alvenaria, o projeto contempla cobertura com estrutura metálica, colocação de pisos, instalações elétricas e hidráulicas, rede de água e esgoto, pintura e paisagismo. O prédio será dotado, ainda, de soluções que propiciam acessibilidade aos usuários com mobilidade reduzida.

A obra é realizada pela construtora Engmax por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Esportes, firmado em novembro de 2021 e intermediado pelo ex-deputado estadual, Cauê Macris, a pedido do vereador Thiago Brochi. O valor da construção é de R$ 488.782,84, com repasse estadual de R$ 250 mil, e contrapartida da prefeitura de R$ 238.782,84.

Com o novo local, as escolinhas de judô poderão aumentar consideravelmente o número de alunos, passando de 300, que atualmente treinam no Centro de Cultura de Lazer (CCL), para 500 crianças e jovens.

