Pequeninos, silenciosos e mais eficientes do que deveriam. Os borrachudos incomodam muita gente. Na verdade, a sua picada é a grande vilã da história. Os sintomas iniciais são irritações, coceiras e inchaço no local, mas, a depender da sensibilidade da pessoa, as consequências podem ser mais graves.

Além dos sintomas desagradáveis que a picada desse mosquito pode desencadear, ainda há o risco de transmissão da oncocercose e da febre oropouche: doenças que causam febre alta, lesões na pele e dores em todo o corpo. Quando avançam para casos mais graves, também podem provocar meningite e até mesmo cegueira.

Para evitar danos maiores, o melhor a se fazer é não coçar as picadas para conter a proliferação de bactérias na região. Difícil? Muito! Então, que tal algumas dicas para ajudar a amenizar as consequências de um visitante voador nada agradável?

Como parar de coçar?

Para conseguir resistir à tentação, a lavagem da região com água e sabão é indicada. Após a limpeza, é necessário secar a pele e mantê-la hidratada com cremes e pomadas específicas. Também é possível conter o desejo de coçar com a aplicação de géis pós-picada, que ajudam a aliviar os sintomas e ainda podem refrescar o local; algumas opções disponíveis no mercado também deixam um aroma suave e agradável na pele.

Evite!

Como já mencionado, é de suma importância evitar a coceira após a picada, uma vez que a unha vai espalhar bactérias no local, o que pode prejudicar a recuperação ou aumentar o processo inflamatório.

Espremer a região picada na tentativa de remover as bactérias também é uma ação repreendida por dermatologistas. Isso porque corre-se o risco de lesionar a pele e retardar o processo de recuperação.

Checklist pós-picada de borrachudo

Eis as medidas que você pode tomar para não coçar a picada de borrachudo – com algumas dicas extras direcionadas para picadas de mosquito no geral:

1 – Fazer a limpeza da região com água e sabão neutro.

2 – Passar pomadas ou géis para picada de inseto.

3 – Aplicar uma gota de mel no machucado devido as suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias.

4 – Fazer uma compressa fria por cinco a dez minutos – o gelo entorpece a área afetada, ajudando a reduzir a coceira e a acalmar a pele.

5 – Passar gel de Aloe vera, planta anti-inflamatória.

6 – Espalhar óleos essenciais diluídos em água para alívios temporários. Alecrim, lavanda, neem e cedro funcionam bem nesses casos.

