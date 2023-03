Ameaçou matar irmão com faca no Mollon

Um homem que ameaçou o próprio irmão com faca

acabou detido na noite desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O ajudante de 35 anos foi detido após ameaçar o irmão usando no caso aconteceu por volta das 20h, no bairro Vila Mollon IV. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até a Rua do Estanho e se encontrou logo com a vítima de 38 anos.

Ele estava em frente ao imóvel e contou que o irmão estava muito alterado e trazia consigo uma faca de cozinha. Ainda segundo a vítima, o irmão bravo dizia que iria matar. Logo depois, o ajudante saiu da casa com o objeto em mãos e veio para cima da equipe de segurança. Os policiais se abrigaram em local seguro e outras viaturas chegaram para dar apoio.

Depois de uma breve negociação coordenada pelos policiais, o homem aceitou soltar a faca e se entregar.

A PM o deteve e apreendeu o objeto, encaminhando tudo para o plantão policial. O delegado ouviu os fatos e registrou o caso como ameaça, liberando o autor.

