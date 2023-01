Medida protetiva foi elaborada

Um homem de 28 anos teve uma medida protetiva emitida contra ele após ameaçar a amásia. O caso aconteceu em Santa Bárbara, na manhã desta sexta-feira.

No local, a equipe da Polícia Militar fez contato com a solicitante (vítima), que declarou ter discutido com seu amásio por motivos fúteis e que em certo momento ele se exaltou, pegou uma faca, cortou o varal e iniciou ameaças contra a sua integridade física. Com o receio de algo pior ocorrer, ela decidiu acionar a Polícia Militar.

LEIA TAMBÉM: Parque Ecológico tem entrada gratuita neste fim de semana

Ao ser questionado pelos agentes, o homem negou ter feito ameaças e disse que eles se encontravam em processo de separação e que ele não sairia do imóvel.

Conduzidos ao DP, foi elaborado BOPC de ameaça, sendo solicitada medida protetiva para a vítima e então, após as partes serem devidamente orientadas, foram liberadas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento