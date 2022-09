Mirela Fagionato e Brehna Bazanella, de Americana, disputam nos próximos dias a final nacional de Três Tambores no Jaguariúna Rodeo Festival.

A Final Nacional do Circuito RAM ANTT, o principal campeonato de Três Tambores do Brasil está de volta a arena do Jaguariúna Rodeo Festival. O evento que definirá as campeãs da Temporada 2021/2022 da Associação Nacional dos Três Tambores acontece nos dias 16 e 17 de setembro e distribuirá mais de R$ 100 mil em prêmios.