Amazon retira o termo criado-mudo do site; deputado negro ironiza. A gigante do e-commerce Amazon está com um aviso em seu site de que está deixando de usar o termo criado-mudo. O termo é considerado racista pela história que carrega.

Ao acessar os produtos, os clientes têm acesso à seguinte mensagem:

“Criado-mudo não, O termo correto é mesa de cabeceira. Criado-mudo é um termo com conotação racista e por isso estamos removendo o uso em nosso site”.

Iniciativas que buscam eliminar termos racistas da língua portuguesa afirmam que o termo criado-mudo foi criado com base na história dos criados, geralmente pessoas escravizadas, que deveriam segurar objetos para seus senhores e ficar calados.

DEPUTADO NEGRO IRONIZA. A atitude da Amazon foi ironizada pelo deputado estadual Guto Zacarias (MBL). Veja a mensagem do deputado no Twitter:

“Parabéns, Amazon! Agora o racismo acaba! Com certeza o problema dos negros não é falta de saneamento básico, educação financeira e serviços públicos. O problema mesmo é o nome de um móvel que algum esquerdista branco disse que era racista. Aliás, belo CRIADO-MUDO!”

