O prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho), o vice Alessandro Miranda (o Mineirinho), o secretário de Esportes Thiago Gentil e seu adjunto, José Henrique de Carvalho, anunciaram nesta segunda-feira (08/08) a abertura das inscrições dos clubes interessados na disputa do “maior e melhor” Campeonato Municipal Amador de Futebol da história recente da cidade, a partir de setembro.

A competição retorna neste ano ao calendário em grade estilo e, conforme adiantado pelo prefeito na final do Minicampo, sem custos de arbitragem para as agremiações participantes. As inscrições podem ser realizadas até o próximo 23/08 na sede da Secretaria, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. A reunião de lançamento de Campeonato Amador será realizada em 29/08. A previsão para o início do campeonato é para o dia 10/09.

A competição deve mobilizar cerca de 1.200 atletas e dirigentes dos times e clubes amadores da cidade, totalizando 46 equipes participantes, com jogos nos principais campos municipais – incluindo as finalíssimas do Estádio Municipal Natal Gazzetta, o tradicional “Campo do Progresso”.

“Era nosso compromisso resgatar a realização do Campeonato Amador tão logo as condições permitissem. É um orgulho e uma satisfação podermos anunciar a realização dessa que é a mais tradicional competição esportiva da nossa cidade, que movimenta todos os bairros, todas as torcidas”, afirmou Leitinho.

“Como havíamos prometido, esta competição não terá custo de arbitragem para os clubes. É mais uma demonstração do compromisso da nossa gestão com os clubes de futebol da cidade, de realizar o melhor campeonato da história da cidade”, acrescentou o vice Mineirinho.

“Retomar o Campeonato Municipal sem custos para as equipes era uma promessa do prefeito Leitinho que estamos cumprindo. Com a dedicação que estamos colocando nessa missão, acredito sim que faremos o melhor Amador da história recente da cidade”, declarou Thiago Gentil. “Esperamos uma competição sem violência, na base do ‘fair play’ (jogo limpo) e muita disciplina por parte das equipes, até porque seremos rígidos neste quesito”, finalizou o adjunto de Esportes, Zé Henrique.

A competição – uma realização da Secretaria Municipal de Esportes – pode ser acompanhada pelo aplicativo Copa Fácil. Além de garantir uma melhor organização das tabelas, gera informações rápidas ao término de cada rodada. O aplicativo traz uma logística completa, com classificação, contagem de gols, número de cartões distribuídos por rodada, enfim, tudo discriminado.

REGULAMENTO

O regulamento prévio divulgado nesta segunda prevê que cada time, das três divisões, poderá inscrever até 25 atletas. Serão permitidos oito atletas de fora da cidade por time na 1ª divisão, e seis na 2ª e 3ª divisões. Como atletas “locais”, serão aceitos moradores e até dois trabalhadores de empresas da cidade há pelo menos 6 meses (por equipe).

As partidas terão duração de 40 minutos por tempo. O Campeonato Amador 2022 terá fase classificatória de grupos e fase eliminatória, com finais por divisão. A premiação incluirá troféus e medalhas para campeão e vice, e troféus para artilheiro, goleiro menos vazado, melhor jogador e melhor técnico. Mais detalhes estão disponíveis na Secretaria de Esportes.