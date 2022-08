Mollon e União São Fernando decidem neste sábado (27) o Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). A bola rola às 14h45 no Estádio “Antônio Lins Ribeiro Guimarães”.

O Mollon garantiu a vaga na decisão no último sábado (20) após empate em 0 a 0 contra o Esmeralda na semifinal. A equipe chega à final com uma campanha de 5 vitórias e 3 empates, com 21 gols marcados e 6 sofridos. Já o União São Fernando assegurou vaga na final no dia 13, vencendo o Lado Leste por 2 a 0, chegando à decisão com uma campanha de 7 vitórias e 1 empate, 23 gols marcados e apenas 2 sofridos.