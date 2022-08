As finais do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª e 2ª divisões acontecem neste fim de semana em Santa Bárbara d’Oeste. No sábado (27), às 14h45, a bola rola para Mollon x Esmeralda, na decisão do “Varzeanão 2022”, enquanto no domingo (28), às 8h45, entram em campo Grêmio Orquídeas x Olímpia / Real Ferroviário, na final da divisão de acesso. Ambas as finais ocorrerão no Estádio “Antônio Guimarães”.

Na 1ª divisão, Mollon e União São Fernando chegam à decisão invictos. O Mollon tem uma campanha de 5 vitórias e 3 empates, com 21 gols marcados e 6 sofridos. Já o União São Fernando conquistou 7 vitórias e 1 empate, marcando 23 gols e sofrendo apenas 2. Na decisão, em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido após disputa de pênaltis.

Na 2ª divisão, o Grêmio Orquídeas tem 100% de aproveitamento, vencendo os 8 jogos disputados, com 33 gols e nenhum gol sofrido. Já o Olímpia / Real Ferroviário venceu 7 jogos, empatou 1, fez 21 gols e sofreu 4. Assim como ocorre na divisão principal, em caso de empate no tempo normal, o campeão da divisão de acesso será conhecido após disputa de pênaltis.