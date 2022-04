As equipes que têm direito a vaga no Campeonato Barbarense de Futebol da 1ª e 2ª divisões, competições organizadas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) participam de reunião preparatória nesta terça-feira (12).

O encontro das equipes da 2ª divisão ocorre às 13h30, enquanto das equipes da 1ª divisão ocorre às 14h30. Ambas as reuniões serão realizadas na sede da Seme – Rua Prudente de Moraes, 250, Centro.

Os representantes que não puderem comparecer devem entrar em contato com a secretaria para confirmação no campeonato.

As equipes com direito a vaga na 1ª divisão são: União São Fernando, Esmeralda, Unidos do Inocoop, Santa Fé, PSV Zabani, E.C. Romano, Bandeirantes, Brasília, 1º de Maio, Lado Leste, Tubarão, Holanda, Unidos Santa Rita, Guarani, Mollon e Unidos do CHT.

Já as equipes com direito a vaga na 2ª divisão são: Coritiba, Unidos da Linha, Villareal, Parma, Vila Rica, Bélgica, Talismã, Olímpia, União Aparecida, Atlético Barbarense, Lenda, Tremendão, Milionários, Red Bull, E.C. Hugo, Barco Loko, Atlético Pérola, Unidos do Pérola, América Barbarense, Grêmio Orquídeas e Chapecoense.

Mais informações sobre as competições promovidas pela Seme podem ser obtidas no site www.santabarbara.sp.gov.br/esportes.