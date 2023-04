Amado Batista namora ‘novinha’ 50 anos mais jovem

Ao que tudo indica, Amado Batista está dando uma nova chance ao amor.

Isso devido ao fato de que o cantor, supostamente, vive um grande romance com Layza Felizardo, de 22 anos de idade.

Segundo o Balanço Geral, o romance aconteceu após Amado Batista realizar um dos seus shows no Amazonas. Na ocasião, o cantor se apaixonou pela jovem assim que a viu na plateia.

A diferença na idade dentre Amado Batista e sua amada vem sendo alvo de muitos comentários. Afinal, conforme compartilhado ao vivo, essa diferença é de nada mais nada menos do que 50 anos.

Amado Batista lamenta perda no Instagram

Além disso, Amado Batista utilizou o seu Instagram, recentemente, para lamentar as perdas dos seus amigos, o cantor Leonardo e o músico Daniel. Vale destacar que ambos perderam as suas mães neste sábado.

Na ocasião, o músico deixou claro que estava se sentindo muito triste com as notícias. Depois, declarou que está enviando as suas forças para ajudar seus amigos a superarem esse momento mais do que difícil.

“Estou aqui para lamentar a perda de duas Mães de dois ídolos e meus amigos… Dona Carmem, mãe do Leonardo e Dona Maria Aparecida mãe de Daniel. É com muita tristeza que estou aqui falando dessa tristeza e dizer que tenham forças pra superarem mais essa grande tristeza, acho que as maiores delas, do amigo AB”, escreveu o cantor.

Por fim, confira a postagem completa realizada por Amado Batista no feed do seu Instagram pessoal. Veja também os cliques compartilhados pelo cantor.

