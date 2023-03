Alunos da rede municipal de Americana terão aulas de empreendedorismo

Alunos do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental de cinco escolas da rede municipal de ensino de Americana terão aulas para estimular o desenvolvimento do potencial empreendedor em 2023. O prefeito Chico Sardelli lançou nesta quinta-feira (09) o Programa Educação Empreendedora, uma iniciativa das secretarias de Educação e de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O anúncio do programa ocorreu no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profª Philomena Magaly Makluf Rossetti, no bairro São Vito, com a participação do vice-prefeito Odir Demarchi, dos secretários Vinicius Ghizini (Educação) e Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), do gerente regional do Sebrae-SP, Fábio Gerlach e do presidente da Câmara, Thiago Brochi.

Ao todo, 2.185 alunos dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) Prof. Octávio César Borghi (Cidade Jardim), Profª Oniva de Moura Brizola (Zanaga), Profª Maria Nilde Mascellani (Jaguari), Prof. Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo) e Profª Philomena Magaly Makluf Rossetti (São Vito) serão contemplados pela iniciativa.

As práticas incluem atividades literárias, filmes e atividades com o objetivo de sensibilizar alunos a refletirem sobre valores, atitudes empreendedoras, cidadania, ética, sustentabilidade, diversidade e busca do autoconhecimento. Os alunos terão acesso a conteúdos em filmes como “Detona Ralph”, “Divertidamente”, “Rio” e “Trolls” e a textos como “O que é que eu vou ser?”, do escritor Pedro Bandeira, e “Esquadrão Curioso: Caçadores de Fake News”, do jornalista Marcelo Duarte.

Após a apresentação dos materiais, os professores do Ensino Fundamental vão aplicar as atividades pedagógicas descritas pelo projeto, propondo reflexões sobre o mundo das profissões, o valor do trabalho e do planejamento para a realização de sonhos.

Em seu discurso, o prefeito agradeceu os educadores pelo trabalho em Americana. “É motivo de orgulho estar aqui com vocês, levando nossas propostas. Isso tem acontecido porque todos nós queremos, pois a Educação se faz com a dedicação dos profissionais. O objetivo deste programa é estimular o desenvolvimento do potencial empreendedor, isso é cidadania, carinho, é pensar nas nossas crianças hoje, mas planejando o futuro delas, que estarão nos substituindo como professores, médicos, advogados, prefeito, vereadores e demais profissões que escolherem”, declarou Chico.

O secretário de Educação agradeceu a parceria do SEBRAE durante o processo de elaboração do programa, orientado pela Base Nacional Comum Curricular e em observância às características da rede municipal de Educação. “O empreendedorismo a partir de hoje entra na grade curricular do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental. Teremos uma aula por semana em que os alunos serão estimulados a desenvolver a sua criatividade, a iniciativa e o empreendedorismo aliado aos demais conhecimentos de matemática e das demais habilidades curriculares. O objetivo da iniciativa é despertar competências e habilidades, fortalecendo a autoestima e autonomia dos alunos para a construção de projetos de vida sadios”, explicou Ghizini.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Fábio Gerlach, estas habilidades vão acompanhar os estudantes durante toda a vida. “O que o Sebrae quer com esse programa é que vocês cresçam sabendo que podem ser o que quiserem, desde que façam isso com ética, cuidado e comprometimento”, destacou.

