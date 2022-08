Alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Americana terão aulas de Educação Para o Trânsito no próximo ano letivo, em 2023. A Secretaria de Educação inicia, neste semestre, a capacitação dos educadores da rede para o uso da coleção pedagógica adquirida pela Prefeitura de Americana.

A coleção pedagógica é composta por nove volumes, com 80 páginas cada, indicados para alunos do 1º ao 9º ano. Além disso, os professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental trabalharão o novo conteúdo com dois volumes, com 336 e 272 páginas respectivamente.

“A proposta do governo Chico Sardelli é a de promover a mobilidade urbana em Americana e para além das obras em execução, é preciso conscientizar os cidadãos acerca de suas responsabilidades para a promoção de um trânsito seguro para todos. Neste sentido, cabe a nós gestores e educadores refletirmos sobre o papel da educação para o trânsito no contexto da mobilidade urbana e disponibilizarmos as ferramentas pedagógicas necessárias para o desenvolvimento dos alunos, que desempenham diversos papéis no trânsito, como pedestres, ciclistas e passageiros para que eles, no futuro, se tornem motoristas conscientes”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.