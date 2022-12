Alunos da rede municipal de Educação começaram a receber, esta semana, os kits com livros da Coleção Planeta Leitura adquiridos pela Prefeitura de Americana. As obras devem ser levadas para casa, para a leitura durante as férias escolares, e farão parte do acervo pessoal de cada estudante.

“A entrega dos kits dos alunos é um momento muito importante para nós da Secretaria de Educação de Americana. O investimento em educação tem sido uma prioridade do governo Chico Sardelli e o estímulo à leitura está entre as ações desenvolvidas com qualidade e sucesso em 2022. Formar leitores é nosso dever como gestores públicos e nossa alegria enquanto educadores”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Os kits são compostos por oito livros com suas respectivas fichas de leitura e um livro de família, destinados a alunos de Educação Infantil e estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Fundamental. A coleção pedagógica tem o objetivo de formar leitores e garantir o acesso à cultura, valorizando a literatura no cotidiano das crianças.

O acervo contempla um conjunto de obras que privilegia textos desafiadores, com temas diversificados e autores e ilustradores renomados. A Coleção Planeta Leitura está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê a apropriação de habilidades ligadas à escuta, compreensão e reconto de narrativas, à percepção da função social da escrita e ao reconhecimento da leitura como fonte de prazer e informação.