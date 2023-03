Alunos do Maggi reclamam de servidora bolsonarista

Uma servidora da escola Monsenhor Nazareno Maggi

de Americana que insiste em usar camisa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem causado mal estar quase toda semana em especial nos intervalos. Ela usa camisa (de 2018) que defende o derrotado no segundo turno das eleições de 2022. Um pai de aluno entrou em contato com o NM e afirmou que os estudantes se sentem constrangidos com a postura ostensiva da auxiliar de merendeira.

Americana tem uma servidora da rede municipal que foi presa nos atos golpistas do 8 de janeiro em Brasília. Esta trabalhava na rede municipal. A denunciada do Maggi é servidora estadual.

Pais devem fazer contato com a Diretoria Regional de Ensino para pedir que a funcionária evite usar a camisa do ex-presidente enquanto estiver em horário de trabalho.

