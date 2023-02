Alunos de Sumaré de volta às aulas nesta segunda

O ano letivo na Rede Municipal de Ensino de Sumaré tem início na próxima segunda-feira (6). O calendário foi divulgado pela Secretaria Municipal de Educação no início desta semana. No último dia 31, os alunos da educação infantil – etapa que atende crianças de até três anos – das instituições conveniadas por meio do Proeb (Programa de Educação Básica) também já voltaram à escola. A Rede Municipal de Ensino de Sumaré possui, aproximadamente, 22 mil estudantes.

Desde o final do ano passado, unidades escolares de todas as regiões de Sumaré recebem obras de reformas e manutenção, como novos pisos, pintura, portas, janelas, telhado, banheiro, assim como roçagem e capinagem das áreas de lazer e atividades externas das instituições.

“Todo esse conjunto de melhorias visão contribuir para um melhor ambiente para nossos alunos e professores durante o dia a dia”, disse o secretário de Educação de Sumaré, José Marin.

LEIA TAMBÉM: Sardelli na abertura do ano letivo de 2023

As salas de aula das unidades municipais estão equipadas com lousa digital. Além disso, a partir deste ano, os alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental contarão com aulas de robótica. A nova disciplina foi incluída no currículo escolar em 2022, como projeto piloto, e agora passa a fazer parte da grade curricular comum a todas instituições municipais. Os estudantes receberão um kit com robô, peças e plataformas para a construção de protótipos e estruturas, estimulando a criatividade. Os kits de uniforme escolar também já chegaram e devem ser distribuídos aos alunos ao longo deste mês.

“Nosso compromisso é oferecer um ensino de qualidade às nossas crianças e adolescentes, formando ainda cidadãos de bem. Além das atividades extracurriculares com os alunos, também investimos na capacitação e valorização dos nossos colaboradores e buscamos promover a integração das escolas com a comunidade, por meio de diversos eventos e projetos educacionais. Realizamos investimentos em todos os níveis de ensino, tanto na parte pedagógica como estrutural, fortalecendo a Educação como um todo em nossa cidade”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Novas escolas

Neste ano, Sumaré ganhará quatro novas escolas, três delas com obras em estágio avanço. O investimento é de, aproximadamente, RS 8 milhões. Juntas, as unidades escolares beneficiarão mais de 1,1mil alunos da rede municipal de Sumaré.

As novas unidades são no Condomínio Emilio Bosco/Jardim das Estâncias, na Região do Matão, no Residencial Itália, na região da Área Cura, e no Jardim das Águas, em Nova Veneza.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento