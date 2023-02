Alunos da rede de educação de Americana terão salas maker com robótica

Alunos do Ensino Fundamental da rede de Educação de Americana vão trabalhar conceitos de robótica, mecânica e computação com a instalação de 11 salas maker nas escolas. Os espaços terão equipamentos tecnológicos, como impressora 3D e cortadora a laser, para a oferta de um processo de ensino-aprendizagem moderno na rede municipal.

Serão beneficiadas 164 turmas dos anos iniciais e 59 dos anos finais do Ensino Fundamental. Eles terão aulas em salas com impressora 3D, cortadora a laser, plotter de recorte, além de televisores do tipo Smart TV e kits de robótica educacional, compostos por placas, cabos, adaptadores, sensores, resistores e outros itens necessários para o trabalho pedagógico.

“O projeto Sala Maker – Criar e Aprender é uma das mais importantes ações para a Educação desenvolvidas na Administração do prefeito Chico Sardelli. As salas maker vão proporcionar a 6,8 mil alunos a oportunidade de aprender na prática e de forma concreta conceitos de matemática, geometria e ciências. Os estudantes vão experienciar a produção manual aliada à tecnologia, para aprender fazendo”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

As salas maker pretendem revolucionar a maneira de ensinar. Os alunos do Ensino Fundamental vão exercitar o trabalho em equipe, a criatividade e a tomada de decisões ao transformar o conteúdo aprendido em sala de aula em projetos concretos, trabalhando conceitos de mecânica, robótica e computação.

As atividades nas salas maker acontecerão semanalmente, com duração de uma hora aula para cada turma, distribuídas no horário regular das aulas. Os alunos receberão material didático e educacional maker (impresso e digital), com atividades e conteúdos relacionados à Educação Maker.

O projeto contempla ainda o fornecimento de material de consumo e de profissionais para as funções de monitor, coordenador técnico e orientador pedagógico de sala marker, uma capacitação com 80 horas de duração para 11 professores que vão atuar nas salas e a capacitação de 480 professores, diretores e pedagogos para preparar o corpo docente para assumir papel de mediador num processo de ensino aprendizagem moderno e tecnológico.

