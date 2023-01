Alunos da rede municipal terão livros extras como complemento

Mais de 7,4 mil kits de livros paradidáticos estarão nas mãos de alunos e professores da rede municipal de Educação de Americana, em 2023. O acervo de obras qualificadas e selecionadas de acordo com a faixa etária dos estudantes compõe o projeto “Minha Primeira Biblioteca”, que permitirá a ampliação do universo de ação dos educadores na escola e o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades dos estudantes de forma mais rápida, profunda e eficaz, através da leitura.

“A Educação de qualidade é uma das bandeiras da administração do prefeito Chico Sardelli e, em função disso, a Secretaria de Educação elaborou um plano de incentivo à leitura e à aprendizagem com o objetivo de formar leitores conscientes e cidadãos do mundo. Com este propósito a Unidade de Desenvolvimento Pedagógico da secretaria, em conjunto com a equipe de Pedagogos do Ensino Fundamental, construiu coletivamente soluções eficazes e personalizadas para a realidade de Americana, como o projeto ‘Minha Primeira Biblioteca'”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O kit destinado à Educação Infantil é composto de acervo com quatro livros destinados a crianças dos Berçários I e II (bebês de 0 a 1 ano e 6 meses) e dos Maternais I e II (de 1 ano e 4 meses a 3 anos e 11 meses). As obras seguem os critérios estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Estudantes dos 4º, 5º anos do Ensino Fundamental I e dos 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II receberão o kit com oito obras cada. Já os professores receberão kit com acervo idêntico ao entregue aos alunos, além de um manual (Guia do Professor) com informações sobre os autores e suas obras, material de apoio e sugestões para o trabalho em sala de aula, para uso exclusivo e como facilitador de seu trabalho em sala de aula.

“O projeto ‘Minha Primeira Biblioteca’ contribui para a distribuição de mais livros paradidáticos aos estudantes das escolas públicas de ensino, ato que estimula e fortalece o hábito da leitura e, indiretamente, colabora para o aprendizado dos conteúdos escolares das diversas disciplinas”, explicou Ghizini.

Entre os benefícios proporcionados a estudantes e professores com a adoção do projeto, estão a oferta de uma vivência cultural e literária sólida; a oportunidade de diálogo em formato de círculos de debates com professores e demais estudantes, a promoção de conhecimento histórico e interdisciplinar por meio da interlocução com outras áreas do conhecimento e a motivação para que os envolvidos se tornarem leitores mais aptos e mobilizados ao perceberem a relevância da leitura e da escrita em suas vidas.

