Dois estudantes da ETEC (Escola Técnica Estadual) Ferrucio Humberto Gazzetta, de Nova Odessa, conquistaram medalhas de prata e bronze na OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia) e Mostra Brasileira de Foguetes 2022, realizadas em maio deste ano. Os alunos vencedores foram Maria Augusta Pinotti (medalha de prata) e Luan Henrique Machado de Oliveira (medalha de bronze).

“Essa conquista é fantástica, acho que é importantíssimo a equipe pedagógica da ETEC ter utilizado esse recurso pedagógico que enriquece muito o trabalho e consegue inovar e dimensionar a astronomia na vida dos nossos alunos. E aqueles alunos que engajarem e despertarem interesse vão ter uma aprendizagem muito maior”, destacou o secretário de educação da Prefeitura de Nova Odessa, José Jorge Teixeira.

De acordo com o secretário, o objetivo da Olimpíada é cativar e despertar o interesse pela ciência entre os estudantes, enriquecendo a experiência e o aprendizado de cada um. E a medalha é uma forma de prestigiar, reconhecer e valorizar os talentos, com uma competição muito saudável para entender quem mergulhou e se dedicou ao conhecimento e aprendizado de coisas novas.

“As olimpíadas descobrem talentos, e o mundo da ciência e da tecnologia é fundamental para o desenvolvimento, profissionalização e para a vida acadêmica e profissional das pessoas. Parabenizo os medalhistas e a equipe que proporcionou isso para seus alunos”, finalizou.

A ETEC Ferrucio Humberto Gazzetta faz parte do Centro Paula de Souza e está localizada na Avenida São Gonçalo, nº 2.770, no Jardim Alvorada, em Nova Odessa. Mais informações pelos telefones (19) 3476-5074 e 3498-1709.

PERFORMANCE DAS ETECS

Ao todo, os estudantes das ETECs conquistaram 270 medalhas na Olimpíada de Astronomia. Foram 34 de ouro, 81 de prata e 155 de bronze, mais as 20 condecorações na Mostra Brasileira de Foguetes. Esta foi a 25ª edição da competição.

Em 2022, a OBA contou com cerca de 1,2 milhão de inscritos, entre estudantes de todas as séries dos Ensinos Fundamental e Médio, de mais de 12 mil unidades de ensino. De volta ao formato presencial, a competição foi realizada nas escolas participantes, com aplicação de prova com dez perguntas de astronomia e de astronáutica. Ao todo, alunos das Etecs conquistaram 34 medalhas de ouro, 81 de prata e 155 de bronze.

Paralelamente à OBA, ocorreu a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), na qual os estudantes foram desafiados a construir e lançar, o mais distante possível, foguetes feitos de garrafa pet, tubo de papel ou canudo de refrigerante. Na MOBFOG, os alunos das Etecs conquistaram 20 medalhas, sendo 6 de ouro e 14 de prata. Cerca de 190 mil alunos de 3,6 mil escolas participaram da competição.