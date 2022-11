A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) promoveu nesta sexta-feira (19) uma atividade educativa com alunos da Casa da Criança Juriti, localizada na Rua Izolina Geminiani Rosa – Jardim Brasília.

A ação foi realizada por meio da Unidade de Educação Ambiental, no Viveiro Municipal de Americana, onde os alunos puderam conhecer os equipamentos da Secretaria de Meio Ambiente que são utilizados nos serviços de zeladoria do município, como trator, roçadeira, triturador de galhos entre outros.

Durante as atividades, os alunos aprenderam sobre o funcionamento do viveiro, conheceram a estufa e entenderam como manusear as sementes. Foram incentivados também a realizarem o plantio de uma muda.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, agradeceu a participação dos alunos e a direção da Casa da Criança Juriti pela participação no projeto. ” É muito importante a escola procurar passar essa conscientização ambiental aos seus alunos para que, no futuro, formem cidadãos ecologicamente corretos”, afirma.

Administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), o Viveiro Municipal de Americana distribui diversas espécies de mudas gratuitamente para a população. São permitidas três mudas de árvores por munícipe para plantio em calçadas e as espécies ofertadas são Aroeira-pimenteira (também conhecida como “Pimenta-rosa”), Ipê-branco, Ipê-mirim, Oiti e Resedá.

Para receber a muda é preciso morar em Americana e o interessado deve apresentar o comprovante de residência.

O Viveiro Municipal fica na Rua Izolina Geminiani Rosa, 1550, Jardim Brasília. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30.