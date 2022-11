Um estudante foi esfaqueado durante uma briga na escola Risoleta Lopes Aranha em Americana. O adolescente de 13 anos foi atacado na tarde desta terça-feira na escola Estadual que fica no bairro São Domingos. O boletim de ocorrência apontou que a briga se deu por volta das 14h. Dois alunos de 13 e 14 anos começaram a brigar após a aula em frente a escola. O adolescente de 14 anos estava com uma faca e desferiu golpes contra o outro aluno.

O Samu foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital Municipal com ferimentos do baço e ombro. Ele recebeu alta. Guardas municipais foram acionados e no local foi apurado que a confusão começou durante um jogo de futebol dentro da escola. O agressor disse fez ameaças para o outro aluno.

Todos envolvidos foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestaram depoimentos e foram liberado para os responsáveis.

