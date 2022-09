Um adolescente do 9º ano entrou com uma réplica de arma e uma faca no Colégio Objetivo de Santa Bárbara d’Oeste nesta terça-feira. Ele é aluno da unidade e teria levado o objeto sem o conhecimento do pai.

A ação do garoto causou pânico no local e a polícia foi acionada.

O colégio emitiu uma nota afirmando que “houve uma ação coerente e rápida do Colégio, que agiu mediante os protocolos de segurança e dentro que que compete a esfera educacional”.