Uma pesquisa realizada pelo Quinto Andar, startup de aluguel e venda de imóveis, em parceria com o Instituto Datafolha, revelou que os brasileiros gastam em média 31% do orçamento familiar com o aluguel. Foram entrevistadas 3.186 pessoas, de todas as regiões do Brasil, no período de 11 a 21 de outubro de 2021.

A média nacional do valor do aluguel é de R$ 686,00, montante que pode variar a depender da região do país. O Sudeste, por exemplo, tem a maior média do país, de R$ 824 (o que corresponde a 34% da renda familiar). A menor média é a da região Nordeste, de R$ 400 (27% da renda familiar).

Os especialistas indicam que o gasto com o valor do aluguel não pode exceder 30% da renda familiar. No entanto, a pesquisa revelou que 25% dos brasileiros acabam ultrapassando esse limite, como é o caso dos moradores das regiões Sudeste, conforme mencionado acima, Norte (39% da renda familiar) e Centro-Oeste (31% da renda familiar).

O sonho da casa própria ainda é mantido por muitos brasileiros, mas apenas uma pequena parcela consegue torná-lo realidade. A maioria dos entrevistados que desejam se mudar nos próximos dois anos querem comprar uma casa, mas menos da metade está se planejando financeiramente para isso.

Dos que querem comprar e têm planejamento financeiro, a maioria pertence às classes A e B, não possui filhos e vive em uma região metropolitana.

O financiamento imobiliário é uma opção para quem quer a casa própria. Embora o valor médio seja mais alto, em comparação com o aluguel, ele não compromete tanto a renda familiar. Não é à toa que este é o método de compra escolhido por 54% dos entrevistados. Outros métodos são: pagamento à vista (25%), pedido de ajuda financeira da família (9%) e consórcio (9%).

Em tempos de inflação nas alturas, tem sido difícil pagar o aluguel e mais ainda se planejar para comprar um imóvel. Por isso, muitos recorrem ao crédito pessoal online. A dica é encontrar as instituições que oferecem o menor valor de juros, para que o empréstimo não prejudique ainda mais o orçamento familiar.

O sonho da casa própria exige planejamento financeiro. Antes de tudo, coloque todas as contas na mesa e descubra quanto pode gastar para garantir o seu imóvel próprio.