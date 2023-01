Alto e magro escondia droga em área verde

Um homem alto e magro foi detido

por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este domingo. O rapaz alto tem 20 anos e foi detido após denúncias feitas por populares.

O time de APOIO TÁTICO 1 🚨Inspetor Sandrin e 🚨GMs Ferreira e Edmilson e CANIL 01 🚨GMs Edmar e Gesiel e 🚨K9 Tandera fizeram a ação na vila Sartori por volta das 16h30. A apreensão foi na área verde da rua Costa Rica.

Abaixo o relato feito por equipes da GM Santa Bárbara.

🛑 Tráfico de drogas

Após denúncia anônima chegada junto ao CICOMM onde foi relatado que um indivíduo branco, alto e magro estaria traficando pelo local e escondendo os entorpecentes em uma área verde próximo do pontilhão ali existente.

Deslocamos pra checar a denúncia onde foi abordado um indivíduo nas características mencionadas sendo identidade como G.N.G de 20 anos e em busca pessoal localizado com ele 1 pino com cocaína e 34 reais em dinheiro, que indagado relatou estar ali apenas comprando a droga.

Foi solicitado apoio da equipe de CANIL 01 onde a k9 Tandera após trabalho de faro na área verde denunciada localizou sob folhagens uma sacola de entorpecentes armazenados em embalagens plásticas bem como um quantia em dinheiro juntos as drogas. Havia entorpecentes do tipo cocaína sendo 68 eppendorfs e 84 pedras de crack prontos para venda e ainda a quantia de R$ 644,55 reais em notas diversas .

Diante dos fatos o indivíduo foi apresentado junto ao plantão policial juntamente com toda droga e dinheiro onde após relatados os fatos para autoridade policial que deliberou pela apreensão dos entorpecentes e dinheiro e o indivíduo indiciado por tráfico de drogas mas sendo liberado para responder em liberdade.

LUTO E MORTE NA ESTRADA- Acidente grave mata 4 pessoas na Anhanguera

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento