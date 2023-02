Especialista do Senac indica alimentos para curtir o Carnaval de maneira saudável

Para encarar os dias intensos de Carnaval é preciso ter a preocupação redobrada com a alimentação (alimentos) e manter o corpo bem nutrido. Convidamos Roseli Rodrigues Ferreira, docente do curso Técnico em Nutrição e Dietética do Senac São Paulo, para indicar os alimentos saudáveis que garantem a energia e evitam a ressaca do folião que vai aproveitar os bloquinhos e bailes carnavalescos.

“Cuidar da alimentação é muito importante para aproveitar o Carnaval sem prejuízos. O ideal é pensar em alimentos mais nutritivos para auxiliar na imunidade e equilíbrio da flora intestinal, evitando assim transtornos sem previsão”, diz Roseli.

Bloquinho Matinal

Inicie o dia bebendo água e pense no café da manhã com combinações de nutrientes que trarão energia.

Carboidrato: pães integrais, aveia, tapioca, bolachas de arroz, flocos de milho sem açúcar.

Proteínas: laticínios, bebida vegetal (extrato de soja, castanhas, amêndoas) ou ovos mexidos.

Frutas: prefira frutas cítricas por conter vitamina C.

Bloquinho a tardezinha

Evite ficar longos períodos sem comer e não ingira alimentos gordurosos.

Antes do bloco, almoce um prato equilibrado com 50% de legumes e vegetais, 25% de proteínas e 25% de carboidratos.

Prefira carnes brancas, grelhadas ou assadas.

As verduras e legumes são boas opções de alimentos antioxidantes que possuem vitaminas e minerais.

Leve para o bloquinho barra de cereal proteicas ou de castanhas, frutas secas ou desidratadas.

Para curtir o baile ou sambódromo

Faça uma refeição leve e com produtos que garanta energia e não traga desconfortos.

Faça um prato de salada com uma boa fonte de proteína: ovos, peixes ou frango.

Invista em carboidratos como batata doce ou inglesa, macarrão de arroz, mandioca ou arroz.

Pizza integral de queijo branco, tomate e orégano + suco de frutas.

Dicas para evitar (e curar) a ressaca

Não exagere no consumo de bebidas alcoólicas!

Mantenha o corpo hidratado antes, durante e após a folia. Água é a melhor opção!

Intercale o consumo de álcool com água e evite estar com o estomago vazio.

Leve frutas congeladas ricas em água como melancia, morango, abacaxi, melão e kiwi.

Acrescente gengibre no suco ou na água. O gengibre possui ação antiemético, anti-inflamatória e antioxidantes, acalmando o organismo do efeito adverso do álcool.

Água de coco ajuda a repor os sais minerais e hidratação.

Banana é fonte de potássio e carboidratos que auxilia no combate aos enjoos.

Rainha da Rosas de Ouro promete fantasia com 50 mil cristais



Há quatro dias do Carnaval, Ana Beatriz Godoi é pura ansiedade. Rainha de bateria da Rosas de Ouro, ela promete uma fantasia luxuosa, colorida e ousada, mas na medida. A grande novidade é que o look contará com duas técnicas de bordado. Uma é o luneville, da alta costura francesa, que aplica pedrarias e pérolas à peça. A outra é a macramê, técnica manual que usa nós para o acabamento do look.

A fantasia leva 50 mil cristais legítimos Swarovski e foi produzida toda à mão, de forma artesanal e com toda a delicadeza para valorizar os detalhes. O ateliê, que leva o nome de Bruno Oliveira, levou um mês para finalizar a peça. Para a rainha, esse é o look mais luxuoso que ela já usou nos seus 22 anos de Carnaval, quatro deles à frente da bateria da Rosas.

“A fantasia é ousada, mas sem exageros. Gosto de desfilar com mais roupa, com looks mais elaborados e com muitos detalhes. Acho que a beleza da rainha e do Carnaval está nisso. Sair com pouca roupa não tem beleza, não vou nessa linha”, diz. “Não faço ideia de quanto já gastei com o Carnaval e com essa fantasia, nem faço mais contas. Carnaval é a minha paixão, então vale tudo”.

Com 22 anos de avenida, Ana Beatriz começou a desfilar na própria Rosas de Ouro como passista. Anos depois foi eleita princesa do Carnaval de São Paulo e não parou mais. Passou por algumas escolas, foi coroada destaque, musa e rainha. Em 2019 assumiu o posto na Rosas de Ouro, em uma volta triunfal. Desde então se dedica às comunidades da Brasilândia e Freguesia do Ó.

“Tudo isso justifica gastos e loucuras (risos), ser rainha é a realização de um sonho. E tenho investido nisso para estar à altura do grande Carnaval que a Rosas vai levar para a avenida. Por isso, busco sempre fazer algo especial e inédito, inovando a cada ano. Ainda quero estrear como rainha no Rio de Janeiro, já tive alguns convites. Quem sabe não consigo conciliar no ano que vem, né?”.

