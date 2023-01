Alexandre de Moraes multa Telegram em R$ 1,2 milhão

Alexandre preside TSE, decisão do STF

O ministro Alexandre de Moraes aplicou multa no valor de R$ 1,2 milhão à plataforma de mensagens Telegram por descumprimento de decisão anterior por ele proferida.

O Telegram informou o cumprimento parcial da ordem de bloqueio de contas, mas indagou qual conteúdo do deputado eleito Nikolas Ferreira deveria ser pontualmente bloqueado.

O ministro destacou que o bloqueio das contas buscou cessar a divulgação de manifestações criminosas, e a negativa ao atendimento da decisão configura colaboração indireta para a continuidade da atividade criminosa.

TSE DEVE JULGAR BOLSONARO EM ABRIL

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve iniciar os julgamentos das ações contra Jair Bolsonaro até maio, quando o ministro Ricardo Lewandowski se aposenta da Corte.

A informação é de que há um esforço interno para a Corte eleitoral iniciar os julgamentos, para contar com o voto de Lewandowski antes de ele se aposentar, compulsoriamente, por completar 75 anos de idade.

Lewandowski é um dos juízes legalistas da Corte, que ao longo dos últimos 4 anos votou contrário a posições e bandeiras defendidas por Jair Bolsonaro.

Espera-se que o seu voto nos julgamentos do TSE e no Supremo Tribunal Federal (STF) aumenta as chances de condenação do ex-mandatário.

Na Justiça Eleitoral, há 17 processos contra Jair Bolsonaro, incluindo os discursos antidemocráticos, disseminação de Fake News e ataque ao sistema eleitoral, e a condenação dele poderá resultar na inelegibilidade por 8 anos.

Após os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8, os ministros do TSE querem colocar estes processos como prioridade de julgamento.

