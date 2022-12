Depois de uma semana com raios fortes e queda de árvores, o domingo vem com novo alerta. A previsão do InMet é de muita chuva e ventos intensos (de 60 até 100 km/h). Risco de queda de energia elétrica e inundações dado o acúmulo de água no solo.

A semana teve raio ‘rachando’ árvores em Santa Bárbara d’Oeste e queda de árvores sobre carros e inundação em Nova Odessa.

A Defesa Civil emitiu um alerta, na tarde desta quinta-feira (27), para o risco de chuvas fortes e contínuas em cidades do interior de São Paulo. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as chuvas fortes serão acompanhadas de raios, ventos e granizo.