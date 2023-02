Uma jovem alemã de 21 anos viralizou ao afirmar ser Madeleine McCann

criança britânica que desapareceu há 16 anos. O desaparecimento se tornou um dos casos policiais mais misterioriosos do mundo, ainda sem desfecho.

A mulher, que diz se chamar Julia, criou um perfil no Instagram com o nome “I am Madeleine McCann” na última terça-feira (14) que já conta com mais de 104 mil seguidores.

Nos 35 posts – entre fotos, vídeos e textos – ela mostra “evidências” de que é a britânica desaparecida e pede ajuda para tentar falar com Kate e Gerry Mccan, os pais de Madeleine.

Na biografia do perfil lê-se, em inglês: “Eu acho que sou a Madeleine. Eu preciso de um teste de DNA. Investigadores da Polícia do Reino Unido e da Polônia tentam me ignorar. Eu vou contar minha história aqui. Me ajudem”.

Em várias fotos postadas, a alemã mostra similaridades de quando era mais nova com a menina desaparecida, como o famoso traço no olho, o nariz, o sorriso e até as orelhas. Ela também compara o seu rosto com o dos pais de Maddie.

Em um dos primeiros posts Julia diz que não lembra da maior parte da sua infância, mas que tem uma memória muito forte de umas férias em um lugar quente com casas brancas – uma descrição quase perfeita do Algarve, em Portugal, onde Maddie desapareceu.

Julia também diz que quando era criança foi abusada por um homem parecido com Christian Brueckner, um alemão de 43 anos que as autoridades britânicas e alemãs identificaram como suspeito em 2020.

Nas centenas de comentários, as opiniões divergem. Há quem diga que elas realmente se parecem e outros não enxergam as similaridades.

“Kate e Gery já não deveriam ter visto isso? Por que nada está acontecendo? Por que isso não está nas notícias? Muito bizarro”, diz uma internauta, enquanto alguns outros defendem que, mesmo que “Julia” não seja Madeleine, ela deveria receber ajuda para tentar descobrir a sua verdadeira identidade.

