Alckmin presidente com Lula na Argentina

Vice Alckmin deve assumir várias vezes no mandato

O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o comando do país na noite deste domingo. Isso aconteceu porque Lula da Silva fez sua primeira viagem oficial. Lula está na Argentina para se encontrar com líderes da América Latina.

Alckmin, apesar de ter deixado o PSDB, se torna o 1o tucano a governar o país deste Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Desde que se uniram, Lula e Alckmin têm demonstrado muitas vezes relações de afeto. Alckmin já foi até apelidado de camarada e gritou ‘Viva Lula’ em evento.

SERRA, AÉCIO E DORIA– Alckmin realiza o sonho de pelo menos 3 ex-pares de partido e um ex-pupilo. Os tucanos foram derrotados pelo PT em 2002, 06, 10 e 14 e por Bolsonaro em 2018.

O presidente @LulaOficial vai a Argentina e ao Uruguai estreitar os laços políticos e econômicos com nossos vizinhos e grandes parceiros comerciais. Com orgulho e lealdade, assumo o governo, procurando honrar os compromissos de Lula com todos os brasileiros. @ricardostuckert

O presidente Lula da Silva (PT), tem programado encontros com lideranças de esquerda da América Latina. Entre eles, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que não era reconhecido pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O encontro deve ocorrer na próxima segunda-feira (23).

O presidente também deverá se encontrar com presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e com a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.

“Nós temos interesse, sim, em retomar essa parceria. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, um país riquíssimo em fertilizantes, com riquezas naturais que nos interessam muito e pode comprar muita coisa do Brasil”, disse ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta.

