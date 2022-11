O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assinou nesta terça-feira (08/11) a portaria que instituiu o Gabinete de Transição Governamental. A finalidade do gabinete é reunir informações sobre o funcionamento e a atuação dos órgãos e entidades que compõe a Administração Pública Federal e preparar os atos que serão de iniciativa do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Coordenador-geral do Gabinete, o vice-presidente também assinou a portaria que designou a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, como coordenadora de Articulação Política, o ex-ministro Aloizio Mercadante como coordenador dos Grupos Técnicos, formado por 31 grupos em diversas áreas, Floriano Pesaro como coordenador Executivo, e a futura primeira-dama Janja da Silva, como coordenadora de Organização da Posse.

Na coletiva de imprensa, no teatro do CCBB em Brasília (DF), Alckmin anunciou os quatro integrantes do Grupo Técnico na área de Economia: André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Pérsio Arida. E também os quatro integrantes do Grupo Técnico de Assistência Social: Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão.

Alckmin explicou que os grupos técnicos poderão convidar outras pessoas, professores, sociedade civil e lideranças políticas. “Gleisi Hoffmann esteve com os partidos políticos e todos os partidos do primeiro turno, os dez, e os que também vieram no segundo turno, vão participar também. Na medida que forem chegando esses nomes, a gente vai incorporando”, explicou Alckmin.

Estrutura do Gabinete de Transição Governamental

Coordenador-Geral: Geraldo Alckmin

Coordenação Executiva: Floriano Pesaro

Coordenação de Articulação Política: Gleisi Hoffmann

Coordenação dos Grupos Técnicos: Aloizio Mercadante

Coordenação de Organização da Posse: Janja da Silva

Conselho de Transição Governamental: representante dos partidos

Antônio Brito (PSD) Carlos Siqueira (PSB) Daniel Tourinho (AGIR) Felipe Espirito Santo (PROS) Gleisi Hoffmann (PT) Guilherme Ítalo (Avante) Jefferson Coriteac (SD) José Luiz Penna (PV) Juliano Medeiros (PSOL) Luciana Santos (PCdoB) Wesley Diógenes (REDE) Wolney Queiroz (PDT)

Grupos Técnicos: até quatro integrantes na coordenação:

I. agricultura, pecuária e abastecimento;

II. assistência social;

III. centro de governo;

IV. cidades;

V. ciência, tecnologia e inovação;

VI. comunicações;

VII. cultura;

VIII. defesa;

IX. desenvolvimento agrário;

X. desenvolvimento regional;

XI. direitos humanos;

XII. economia;

XIII. educação;

XIV. esporte;

XV. igualdade racial;

XVI. indústria, comércio e serviços;

XVII. infraestrutura;

XVIII. inteligência estratégica;

XIX. justiça e segurança pública;

XX. meio ambiente;

XXI. minas e energia;

XXII. mulheres;

XXIII. pesca;

XXIV. planejamento, orçamento e gestão;

XXV. povos originários;

XXVI. previdência social;

XXVII. relações exteriores;

XXVIII. saúde;

XXIX. trabalho;

XXX. transparência, integridade e controle;

XXXI. turismo