A dupla de cantores sertanejos Alan Ribeiro e Norbertinho lança seu novo disco com show gratuito “Outro Ninho”, no próximo dia 11 (sexta-feira), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O evento de lançamento tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

O show é uma mostra do trabalho dos cantores ao longo de mais de 40 anos de estrada. Alan Ribeiro, desde pequeno, gosta de músicas sertanejas e gaúchas e gravou seu primeiro vinil em 79, com a dupla formada pelo parceiro José Reiz. Após seu falecimento, o cantor e locutor lançou outro vinil, em carreira solo, e cinco CDs. Em 99, Alan Ribeiro e Norbertinho se encontraram e cantaram a primeira música juntos, sendo amigos desde então. Norbertinho canta desde pequeno e chegou a gravar um vinil em 85, desfazendo a dupla em 2021. Em seguida, os dois formaram a dupla atual, que gravou o primeiro CD, com 13 músicas.

A noite sertaneja contará com a locução do radialista Tony Cristino e show de abertura com a dupla Juninho Lima & Marcel. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, bairro Jardim Girassol, em Americana. Mais informações pelo telefone: (19) 3461-3045.